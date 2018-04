Gutachten zu Metallnoppen

In dem abschüssigen Bereich der Wolfbrunnensteige in Heidelberg-Schlierbach gilt Tempo 20. Damit Autofahrer ihre Geschwindigkeit reduzieren, waren an einer Stelle sogenannte Kölner Teller auf dem Asphalt befestigt.

Es handelt sich um etwa handtellergroße Metallnoppen, die sich mehrere Zentimeter nach oben wölben.

Im Winter 2017 sind zwei schwere Radlerunfälle an dieser Stelle bekanntgeworden.

Ein 41-jähriger Radfahrer stürzte am 30. Oktober mit hoher Geschwindigkeit. Der Familienvater starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Ein paar Tage später fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Trekkingrad die Wolfbrunnensteige hinunter, als er damit über die Kölner Teller fiel. Er wurde mit Prellungen am Oberschenkel, an der Hand und am Arm sowie einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrssituation in der Wolfsbrunnensteige ist seit langem in der Diskussion. Anwohner beklagen sich, dass Autos zu schnell fahren. Kinder sind auf dem Schulweg gefährdet.