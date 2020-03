Guter Kompromiss

Die Landwirte im Kirchheimer Feld können wohl demnächst die Holzkreuze an ihren Ackerrändern wieder abbauen: Es sieht danach aus, als behielten sie den wertvollen Boden, auf dem ihr Gemüse wächst. Nach mehreren Jahren hin und her und einigem Herumeiern scheint endgültig ein neuer Standort für das Ankunftszentrum gefunden: in Heidelberg-Wieblingen, auf der als Gewerbegebiet ausgewiesenen Fläche „Wolfsgärten“.

Es wurde auch wirklich Zeit. Als 2015 diese große Anzahl an Flüchtlingen nach Europa kam und Kanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das“ prophezeite, baute das Land – mit Unterstützung des Bundes – in leerstehenden Gebäuden der ehemaligen amerikanischen Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) provisorisch eine Erstaufnahme-Station auf. Die oft traumatisierten Menschen werden hier empfangen und versorgt – und können zügig ihren Asylantrag stellen.

Dass daraus ein bundesweit beachtetes Modell wurde, liegt vor allem am toleranten und offenen Heidelberg sowie den vielen Ehrenamtlichen, die sich weiter bei der Integration der Geflüchteten und der medizinischen Betreuung einbringen wollen. Das Land gesteht der Stadt auch deshalb das berechtigte Interesse zu, PHV zu einem neuen Stadtteil zu entwickeln. Doch vorher musste ein neuer Standort für das Ankunftszentrum gefunden werden. Keine Kommune schrie laut „Hier“ – außer Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann, die aber umgehend von ihrem Gemeinderat ausgebremst wurde. Mehrere Areale in Mannheim und Schwetzingen wurden geprüft – und verworfen.

Am Ende drehte sich monatelang alles in Heidelberg im Kreis. Nun werden die nach der Kommunalwahl neu formierten Grünen ihrer Verantwortung als stärkste Fraktion gerecht und machen den Weg für eine Lösung frei. Sachlich und nicht ideologisch begründen sie den erzielten Kompromiss. Jetzt blicken nicht nur die Landwirte hoffnungsvoll auf den Gemeinderat, der Ende März das letzte Wort hat.

