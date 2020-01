Haarzöpfe für junge Krebspatienten

Zum ersten Mal in ihrem Leben war Amélie Sophie Messmer am Montag beim Friseur. 38 Zentimeter kürzer waren ihre Haare danach – doch die Siebenjährige war damit trotzdem vollkommen zufrieden. Ihre Haarspende soll krebskranken Kindern zugute kommen – und Amélie und ihr Vater Alexander Messmer hoffen, dass das Mädchen in den kommenden Wochen einige Nachahmer in der Region finden wird.

Die

...