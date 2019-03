Hält Vokabelpauken den Kopf fit?

Heidelberg.Kann Sprachenlernen die geistige Fitness fördern? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Studie, die am Netzwerk AlternsforRschung (NAR) der Universität Heidelberg durchgeführt wird. Gesucht werden dazu Personen im Alter zwischen 65 und 80 Jahren, die als Muttersprache Deutsch sprechen und schon immer einmal Englisch lernen wollten oder verblasste Sprachkenntnisse auffrischen möchten. Die Probanden nehmen an einem Intensivkurs in Englisch für Anfänger teil. Verantwortlich für die sogenannte SpeAK-Studie ist Doktorandin Judith Großmann. Kooperationspartner sind die Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH Hochschule Heidelberg und die Abteilung Klinische Psychologie und Neuropsychologie am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach.

Die Studienteilnehmer können kostenlos einen dreiwöchigen Sprachkurs in der Heidelberger Innenstadt besuchen. Unterricht ist Montag- bis Freitagvormittag mit einer Dauer von jeweils 1,5 Stunden. Neben der Zeit für ein Telefoninterview müssen die Teilnehmer sich in vier Vorort-Terminen auf ihre geistige Fitness untersuchen lassen. miro

Info: Infos: Telefon 06221/54 81 28, speak@nar.uni-heidelberg.de

