Härteres Trinkwasser für Heidelberger Altstadt

Heidelberg.Wegen einer technischen Störung im Wasserwerk Schlierbach werden die Haushalte in der Heidelberger Altstadt seit Samstag mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Rauschen versorgt. Damit steigt der Härtegrad des Wassers in diesen Haushalten, denn das Wasserwerk Schlierbach liefert Weichwasser und das Wasserwerk Rauschen Hartwasser. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen daher allen Haushalten in der Altstadt, Geschirrspülmaschinen und andere elektrische Geräte prophylaktisch auf einen Härtegrad von 20 dH umzustellen und auch bei der Dosierung von Waschmitteln den höheren Härtegrad zu berücksichtigen. Die Behebung der Störung wird voraussichtlich einige Tage dauern.



© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020