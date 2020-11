Haft nach Diebstählen

Heidelberg.Wegen mehrerer erfolgreicher und gescheiterter Diebstähle sitzt eine 24-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Behörden mitteilten, soll die Frau aus Bulgarien laut Aktenlage bereits 2018 eine 93-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Poststraße bestohlen haben. Nun war sie am 25. November gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße aufgefallen. Hier hatte sie zunächst vergeblich versucht, einen Geldbeutel zu stehlen. Da das Opfer dies bemerkte, habe die 24-Jährige ihr Vorhaben abgebrochen.

Kurz darauf stahl sie laut Polizei in einem Bekleidungsgeschäft den Geldbeutel einer 63-Jährigen, was der Ladendetektiv beobachtete. Die Bulgarin sei deshalb direkt der Polizei übergeben worden.

Nach der Beschuldigten wurde zum Zeitpunkt ihrer Festnahme bereits durch drei Staatsanwaltschaften gefahndet, es werde nun ein Sammelverfahren in Heidelberg geführt. Wegen ähnlicher Diebstähle warteten zwei weitere Tatverdächtige in U-Haft auf ihre Prozesse. sin

