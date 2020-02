„Hajo“ hallt durch die Gassen

Heidelberg.Nicht „Ahoi“, nicht „Helau“ und auch nicht „Alaaf“ hallt am Dienstag, 25. Februar, ab 14.11 Uhr durch die Heidelberger Hauptstraße – sondern „Hajo“. So lautet der Schlachtruf des Heidelberger Karneval Komitees (HKK). Rund 100 000 Narren werden zum Heidelberger Fasnachtsumzug durch die Hauptstraße erwartet.

Start ist die Ecke Kirchstraße/Bergheimer Straße, wo sich die Motivwagen, Musikformationen und Fußgruppen zu einem bunten Zug zusammensetzen. Um 14.11 Uhr kommt Bewegung in die Zugnummern und es geht durch die Bergheimer Straße über den Bismarckplatz in die Hauptstraße. Am Karlsplatz löst sich der Zug schließlich auf. Auf dem Marktplatz steigt im Anschluss eine „After-Umzugs-Party“.

Die Fasnacht in der Unistadt hat eine lange Tradition und der Umzug gehört zu den ältesten in der Kurpfalz. Schon 1848 rollten Narren hier durch die Straßen. Mit sieben Fasnachtsvereinen – vom Carneval Club Blau-Weiß bis zur Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft – darf sich die Stadt sogar als eine Hochburg des Kurpfälzer Frohsinns betrachten. Und sorgt mit dem Umzug an Fasnachtsdienstag jedes Jahr für ein buntes Finale der Kampagne.

Alle, die damit nichts am Hut (oder der Narrenkappe) haben und denen die Ortskenntnis fehlt, sollten die Stadt am besten großräumig umfahren. Denn der Fasnachtsumzug macht eine Sperrung der Innenstadt für den Verkehr zwischen 13 und 17 Uhr notwendig.

Polizei und Stadtverwaltung haben sich intensiv speziell auf den Sicherheitsaspekt vorbereitet. Der kommunale Ordnungsdienst ist mit drei Teams vor Ort, der Veranstalter hat zusätzliche Ordner verpflichtet und die Rhein-Neckar-Verkehr verstärkt in ihren Bussen und Bahnen das Service- und Sicherheitspersonal. Das Polizeipräsidium wird offen und verdeckt besonders die neuralgischen Punkte im Blick haben. Die Einsatzleitung, bestehend aus Stadt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und dem Veranstalter, stehe ununterbrochen in engem Kontakt, betont ein Sprecher der Stadt.

Die Anreise per ÖPNV (S-Bahn) ist mit Fußwegen verbunden: Die Buslinien 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 39 werden umgeleitet und bedienen die Haltestellen in der Bergheimer Straße, am Bismarck- sowie am Universitätsplatz nicht. Auch die Haltestelle Stadtbücherei entfällt für Busse. Die Linie 5 pendelt in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Hans-Thoma-Platz und Hauptbahnhof (Umleitung über die Berliner Straße und den Betriebshof). Am Hauptbahnhof gilt die Ersatzhaltestelle „Hauptbahnhof West“ auf Höhe des F+U Bildungs-campus. Auf dem Bismarckplatz im Bereich des ehemaligen RNV-Kundenzentrums wird ein Zuschauerbereich für Rollstuhlfahrer eingerichtet. Und wer sich schon auf den nächsten Heidelberger Fasnachtsumzug freut: Er ist bereits auf den 16. Februar 2021 terminiert.

