Halle02 in Heidelberg stellt bis auf Weiteres Kulturbetrieb ein

Heidelberg.Die Corona-Pandemie hat das erste hochkarätige Opfer in der regionalen Kulturlandschaft gefordert. Die Halle 02 in Heidelberg, eines der größten Kulturzentren für junge Pop-Kultur in Süddeutschland, stellt bis auf Weiteres ihren Betrieb ein. Wie die Betreiber am Sonntag in einer Mitteilung an Stammbesucher ankündigten, wird es „die Halle 02 in gewohnter Form bis auf Weiteres nicht mehr

...