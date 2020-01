Haltestelle eröffnet

Weinheim.Direkt auf den Gleisen ist am Freitag die neue OEG-Haltestelle der Linie 5 am Weinheimer Hauptbahnhof offiziell eröffnet worden. Quasi zwischen zwei Zügen, denn die Bahnen fahren schon seit Ende Juli wieder. Als Ehrengast war Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/die Grünen) aus Stuttgart angereist und schnitt mit sichtlichem Vergnügen das orangefarbene Band entzwei. Die Feierlichkeiten bezeichnete Hermann als Schlusspunkt des zweigleisigen Ausbaus der Linie 5 zwischen Heidelberg und Mannheim und damit als großen Schritt für die Region.

Minister verpasst Zug

Hermann machte in seiner Rede zur Eröffnung aber auch keinen Hehl daraus, dass sich die Nahverkehrssituation in Baden-Württemberg insgesamt weiter verbessern muss. Welche Unbilden der ÖPNV von Zeit zu Zeit mit sich bringt, hatte der Landesverkehrsminister an diesem Morgen schon am eigenen Leib erfahren: In Bruchsal hatte er seinen Anschlusszug verpasst und musste den restlichen Weg nach Weinheim mit dem Taxi zurücklegen.

Für Weinheim war das Mammutprojekt, das im Oktober 2018 begann, „eine Operation am offenen infrastrukturellen Herzen“, wie Oberbürgermeister Manuel Just sagte. Trotz einiger Probleme beim Ablauf zeigte er sich am Ende zuversichtlich, dass die „sicht- und spürbaren Verbesserungen im Gedächtnis bleiben werden und der Ärger in wenigen Wochen verraucht ist“. Mit den Verbesserungen meinte insbesondere die barrierefreie Erreichbarkeit von Haupt- und Busbahnhof, aber auch auf den zweigleisigen Ausbau der Linie 5. Justshy/sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020