Hamster-DNA stehenlassen

Heidelberg.Ein stehengelassenes Gepäckstück hat in einer S-Bahn am Freitagabend einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Als ein Lokführer nach der Fahrt den Zug am Heidelberger Hauptbahnhof abstellte, entdeckte er eine Kühlbox aus Styropor. In dieser Box befanden sich nach Mitteilung der Bundespolizei von Montag drei Ampullen mit einer Flüssigkeit. Ein Toxikologe der Rechtsmedizin begutachtet die Ampullen. Es befand sich tierische DNA in den Röhrchen. Die Hamster-DNA war für ein Labor vorgesehen. Da die Kühlkette jedoch nicht eingehalten wurde, mussten die Ampullen entsorgt werden. Der Eigentümer der Kühlbox wird derzeit ermittelt. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020