Heidelberg.Aufbruch, Schönheit und Vergänglichkeit: Das verbinden Japaner mit der Blüte der Kirsche (Sakura). Hanami, was „Blüten betrachten“ heißt, ist ein Volkssport dort. Springen die tiefrosa Knospen auf, ist kein Halten mehr: Mit dem Fotoapparat zieht es Japaner hinaus in die Natur. Auch in Heidelberg ist die Kirschblüte nun voll im Gang. Unser Bild entstand am Neuenheim Neckarufer. miro (Bild: Priebe)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019