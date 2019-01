Hang zum Spirituellen

Besonders klangvoll: das Sextett Maisha aus London. © Maisha

Es begann vor über fünfzig Jahren mit Künstlern wie Sun Ra, Pharoah Sanders und anderen, als sich einige Jazzmusiker ihrer afrikanischen Wurzeln zuwandten. Durcharrangierte, komplexe Themen wichen einfachen, meist langgestreckten Melodien, und der Schwerpunkt ihrer Kompositionen verlagerte sich auf das stetig brodelnde, fette, rhythmische Fundament. Im Heidelberger Karlstorbahnhof lässt Maisha, das in London beheimatete Sextett, diese Tradition des „Spiritual Jazz“ jetzt wieder aufleben.

Wiederholte Melodien

Mit Schlagzeuger und Bandleader Jake Long, Perkussionist Tim Doyle und dem Bassisten Twm Dylan aus Wales hat Maisha eine stoische Rhythmusabteilung, die den Kern aller Stücke bildet. Melodiephrasen, deren mantraartige Wiederholung einen musikalischen Trancezustand erzeugen soll, fügen sich kaum ins perkussive Geschehen ein, sondern werden in lang gebundenen Tonfolgen darüber gelegt. Auch wenn vor allem Pianist Amane Suganami, aber auch Gitarristin Shirley Tetteh und Nubya Garcia an Tenorsaxofon und Flöte in ihren Improvisationen neue, individuelle Elemente in die meist langen Stücke einbringen, verändern sie doch nie den Charakter der Kompositionen.

Überwiegend mit Titeln aus den Produktionen „There Is A Place“ und „Welcome To A New Welcome“ bestreitet das Sextett sein Programm. Wie ein Zug, dessen gleichförmiges rhythmisches Klopfen auch in einen Trancezustand versetzen kann, wirkt diese Musik. Kaum jemand, der sich nicht nach einiger Zeit in gleichförmigen Bewegungen ihrem Sound hingibt.

Das Konzept von Maisha ist nicht wirklich neu. Und doch liegt zwischen den Schöpfern dieser Stilistik und ihren heutigen Vertretern mehr als eine Generation. Die Musik heutiger Vertreter des „Spiritual Jazz“ scheint somit wieder irgendwie neu. Ein später John Coltrane, Alice Coltrane, Sun Ra oder Pharoah Sanders würden sich sicher darüber freuen, dass ihre Musikstilistik heute wieder live gespielt wird. A.B.A.

