Harmonische Senioren-WG oder unwürdiger Lebensabend?

Heidelberg.Langsam, mit einem Ellenbogen auf den Boden gestützt, schiebt sich Epulu über den Boden des Schimpansen-Geheges im Affenhaus des Heidelberger Zoos. Er sucht nach Haferflocken, die im Rindenmulch liegen. „Vielleicht sieht er nicht mehr gut und hält den Kopf deshalb nah an der Erde“, vermutet Dominik Winkel. Der Tierpfleger betreut den mit 51 Jahren hoch betagten Epulu, seit dieser Ende September aus Wuppertal nach Heidelberg gekommen ist. Der Umzug fand auf Empfehlung des so gennanten Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) statt – unter anderem, weil sich Epulu und seine 36-jährige Mitbewohnerin Kitoto ihr Gehege mit anderen Affenarten teilen mussten, wie es auf der Internetseite des Wuppertaler Zoos heißt.

Kitoto lebt mittlerweile in Antwerpen. Während Sandra Reichler als Kuratorin des Heidelberger Zoos von einer bisher gelungenen Aktion spricht und sich Epulu mit den vier übrigen Affendamen Lulu, Susi, Heidi und Conny, die nur wenig jünger sind, immer besser verstehe, übt Colin Goldner vom „Great Ape Project“ heftige Kritik. Seine Organisation setzt sich für den ethisch korrekten Umgang mit Menschenaffen ein. Eine Haltung in Zoos ist damit für ihn kaum vereinbar.

Spät von Partnerin getrennt

Zwei Mal war er laut eigener Aussage selbst in Heidelberg vor Ort, zwei Mal andere Mitglieder der Organisation. Ihre Beobachtungen veröffentlichten sie zunächst im Internet. „Unser Vorwurf richtet sich eher an den Zoo Wuppertal, denn die Trennung von Epulu und Kitoto, bevor einer der Partner stirbt, hätte nicht sein müssen“, findet Colin Goldner. Die beiden hätten 13 Jahre lang ein Gehege geteilt und dabei „zueinandergefunden“. Für ein vorzeitiges Auseinandergehen sei Epulu zu alt.

Nun liege der Schwarze Peter beim Zoo in Heidelberg, wo alle fünf Affen unter dem Eingewöhnungsprozess litten. Da Epulu noch nicht mit allen vier Weibchen vertraut sei, müssten zwei oder drei von ihnen in den Außenbereich oder die kleinen Schlafstätten ausweichen. Die langfristig erfolgreiche Eingewöhnung sei außerdem nicht gesichert. Die Raumaufteilung sei tatsächlich eine Herausforderung, merkt auch Dominik Winkler an. „Manchmal wollen die Tiere ihren Platz nicht verlassen, dann brauchen wir Geduld“, erklärt er. Mit den bisherigen Fortschritten ist er aber zufrieden.

Das gilt auch für Sandra Reichler. „Schon der Transport ist gut verlaufen. Während der ersten Woche waren die Pfleger aus Wuppertal noch vor Ort“, erinnert sich die Kuratorin. Bedenken hätte es angesichts des hohen Alters der Affen zwar gegeben, außerdem wurde Epulu von Menschen großgezogen. Trotzdem gehe alles recht schnell. „Erst haben sie sich nur durch ein Gitter gesehen und berochen. Epulu war an allen interessiert.“ Mit der ängstlichen Conny und der Anführerin Heidi klappte es anfangs nicht so gut, doch bessere sich auch dies.

Colin Goldner spricht dagegen von Epulus Unterwürfigkeit und Verletzungen, die ihm die aggressiven Weibchen zugefügt hätten. Außerdem zeige er Symptome einer Depression. „Epulu ist nicht depressiv“, widerspricht Sandra Reichler vehement und ergänzt, dass lauter Streit unter Schimpansen normal sei. Derzeit teilt sich Epulu das Gehege mit Lulu und Susi, während er mit Conny noch durch ein Gitter kommuniziert. Colin Goldner nennt eine Alternative zum bisherigen Vorgehen. „Es gibt ein Primatenrefugium in Wales, wo Epulu und Kitoto zusammen leben könnten. Dort sind sie kein Schauobjekt für das Publikum und können ihren Tagesablauf gestalten. Das haben wir dem Zoo in Wuppertal deutlich gemacht“, erklärt Goldner.

Sandra Reichler findet die Haltung des „Great Ape Project“ problematisch. „Man darf Tiere nicht vermenschlichen“, lautet ihr Argument. Langfristig wird das Heidelberger Schimpansen-Gehege ohnehin nicht mehr bewohnt sein. Denn wenn Epulu und seine vier Gefährtinnen eines Tages gestorben sind, sollen die Gorillas den Platz erhalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019