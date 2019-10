„Hartes“ Wasser trübt Teegenuss

Heidelberg.Fast dreieinhalb Monate „normales“ Hahnenwasser statt des begehrten Quellwassers: das läuft einigen Hang-Anwohnern in Handschuhsheim und Neuenheim gar nicht gut rein. „Geschmacklich sind da Welten dazwischen“, sagt eine 77-jährige Neuenheimerin. Das Quellwasser, mit dem die Stadtwerke die schätzungsweise 4000 Hangbewohner normalerweise versorgen, schmecke so, wie Wasser schmecken solle, sagt sie. „Frisch, klar, toll.“ Doch seit Anfang Juli wird wegen der Trockenheit kein Quellwasser mehr geliefert, die Bergbewohner werden wie die übrigen Bürger mit herkömmlichem Wasser aus dem Wasserwerk versorgt. Daran ändert auch der Regen der vergangenen Tage nichts. Die Stadtwerke haben Hoffnungen von Anwohnern enttäuscht, dass das Quellwasser, das bis zu fünf Prozent des Heidelberger Trinkwassers ausmacht, deshalb wieder fließen dürfe.

Voraussetzung dafür sei, nach Angaben der Stadtwerke, dass es zwei Monate lang überdurchschnittlich und danach noch mal eine zeitlang normal regne.

Keine einfache Zeit für die 77-Jährige. „Das ist schon ein Verzicht, absolut“, sagt die rüstige Dame, die seit 29 Jahren am Hang wohnt und sich an das Quellwasser gewöhnt hat. Außerdem hinterlasse dieses im Gegensatz zum herkömmlichem Nass, das zu großen Teilen aus dem Grundwasser stammt, keine Kalkränder an den Fliesen im Bad. Nun muss es auch anders gehen. Zum Kochen nimmt sie das Wasser aus der Leitung, „und zum Trinken nehme ich halt irgendwelches Mineralwasser“. Mineralwasser ist seit Wochen auch das Mittel der Wahl für Ursula Beyreuther und ihren Mann bei der Teebereitung. Denn das Wasser aus dem Wasserwerk trübte buchstäblich den Genuss. „Wir trinken grünen Tee, ,Morgentau’, und da war ich schon sehr enttäuscht, dass vom Morgentau nichts mehr zu spüren war und die grüne Farbe ganz schnell verschwand“, berichtet die 73-Jährige aus Neuenheim lachend. Der Tee habe nicht wie sonst geschmeckt und enorm nachgedunkelt. Das normale Wasser hinterlasse außerdem braune Ränder an der Tasse, die nur durch festes Rubbeln weggingen. „Das ist sonst nicht gewesen“, sagt Ursula Beyreuther, die seit 25 Jahren in Hanglage wohnt. In der Spülmaschine gingen die Ränder aber weg.

„Das war tatsächlich immer ein sehr gutes Wasser, das Quellwasser“, sagt eine 39-Jährige aus der Ludolf-Krehl-Straße in Neuenheim. Sogar Gästen sei seine Qualität aufgefallen. Mit dem derzeit gelieferten Nass komme man allerdings auch klar.

Wenige Anfragen bei Stadtwerken

Bei den Stadtwerken sind nach Angaben einer Sprecherin fünf bis sechs Anfragen in Sachen Quellwasser eingegangen. Allerdings stellten Anrufer immer nur „die Spitze des Eisbergs“ dar. Thema sei immer die Weichheit des Wassers beziehungsweise dessen Kalkarmut. Kalk sei aber, abgesehen davon, dass er beim Teekochen oder Putzen nachteilig wirke, nichts Gefährliches, sondern vorteilhaft – kalkhaltiges Wasser sei ein Beitrag zur Kalkversorgung. „Das ist eher ein Schönheitsthema.“

Kalk kann aber auch, wenn er nicht als solcher erkannt wird, für Aufregung sorgen. So wurde im Frühjahr vorübergehend eine Trinkwasserwarnung ausgesprochen, nachdem in Dossenheim und im Wasserwerk Entensee eine Blaufärbung von Trinkwasser entdeckt worden war. Ursache war aber nur eine harmlose Kalkverfärbung, wie sich später herausstellte.

