Hase und Igel zu Gast

Die Igelfamilie hat nach dem Wettlauf gut lachen. © Hildenbeutel

Heidelberg.Familien mit Kindern ab drei Jahren, können sich am Wochenende das Grimmsche Märchen „Der Hase und der Igel“ anschauen. Das Puppentheater Plappermaul (Steinhofweg 20) bringt das Stück – das für ein respektvolles und tolerantes Miteinander wirbt – am Samstag und Sonntag, 11 und 12. Januar, jeweils 14 und 16 Uhr, auf die Bühne. In dem Stück überlistet der clevere Igel den überheblichen Hasen bei einem Wettlauf.

Karten kosten für Kinder fünf und für Erwachsene sieben Euro. Sie können unter Telefon 0176/45 90 99 95 vorbestellt werden. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020