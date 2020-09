„Haudrauf gegen Gentleman“

Heidelberg.Das erste direkte Aufeinandertreffen von Donald Trump und Joe Biden ist vorüber. Mit dem ersten von drei TV-Duellen hat am Dienstag die heiße Phase im US-Wahlkampf begonnen – für das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) eine nervenaufreibende Zeit. Corona-bedingt wird es im November keine große Wahlparty geben können. Deshalb versorgt das DAI Mitglieder und Freunde nun mit Informationen und organisiert kleinere Veranstaltungen. Direktor Jakob Köllhofer und sein Team stecken mitten in den Vorbereitungen.

Welche Rolle kommt dem DAI jetzt zu?

Das DAI ist einst von Amerikanern zur Förderung der Demokratie in Deutschland gegründet worden. „Heute ist es unsere Aufgabe, über die sehr komplexen Zusammenhänge des amerikanischen Wahlsystems zu informieren“, sagt Direktor Jakob Köllhofer. Er möchte den Menschen zeigen, wie es dazu kommen konnte, dass die Weltmacht USA nach ihren eigenen Gesetzen wählt: „Obwohl Hillary Clinton 2016 unterm Strich drei Millionen Stimmen mehr hatte, hat sie im Wahlmänner-Gremium verloren. Sicher ist das amerikanische Wahlsystem historisch begründet, aber nach unserem Verständnis von Demokratie ist es nicht fair“, sagt er.

Welche Veranstaltungen organisiert das DAI im Vorfeld?

Bei Mitgliedern gefragt sind die politischen Mittagessen, bei denen ein Redner ein bestimmtes Thema aus dem US-Wahlkampf näher beleuchtet. Das Nächste steht am Freitag, 2. Oktober, 12.30 Uhr, auf dem Programm. Im Fokus steht Trumps Friedensplan für den Nahen Osten. Der Historiker und Journalist Joseph Croitorus wird die von amerikanischer Seite forcierte Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten darstellen. Sie wird als Teil einer von Washington vorangetriebenen Frontbildung gegen den iranischen Einfluss in der Region gesehen. Alle Termine findet man zeitnah auf der DAI-Homepage.

Wie läuft der Wahlabend im November ab?

Bei der Wahl 2016 haben etwa 3000 Menschen in der Sofienstraße 12 eine riesige Wahlparty gefeiert. Corona-bedingt dürfen dieses Mal nur 300 Leute live dabei sein. Trotzdem wird es auf allen Etagen Podiumsdiskussionen, Übertragungen aus den USA, ein Streitgespräch zwischen jungen Demokraten und Republikanern, eine Elefantenrunde mit deutschen Politikern sowie Interviews mit Korrespondenten geben.

Welche Überraschungen könnte es geben?

Köllhofer hofft, dass nicht zu viele Demokraten wegen der Corona-Krise die Briefwahl nutzen, während die Republikaner zu Fuß zur Urne pilgern. Da die Briefwahl-Auszählung länger dauert, könnte sich Trump schon vorzeitig zum Sieger erklären, sollte er bei den Hochrechnungen vorne liegen. Zudem hat Trump mehrfach erklärt, dass er die Briefwahl nicht anerkennt.

Was zeichnet Trump und Biden aus?

Köllhofer hofft, dass Joe Biden in allen TV-Duellen die Ruhe behält und sich von Trumps Attacken unterhalb der Gürtellinie nicht provozieren lässt. Der Gentleman wisse sich zu benehmen und kann gut mit Sprache umgehen. Trump ist für Köllhofer ein aggressiver Haudrauf mit derber Sprache, der alles versuchen wird, Biden aus der Reserve zu locken. Während Trump mit 39 Wahlkampfauftritten in diesem Monat hyperaktiv wirkt, hat Biden zwölf absolviert. „Trump managt Corona so schlecht, dazu muss Biden gar nichts sagen. Und wegen der neuen Steuerenthüllungen ist der Präsident sowieso in der Kritik.“

Wie hilft das DAI uns Deutschen, die US-Wahl einzuordnen?

Das DAI will vor allem über Land und Leute aufklären. „Viele haben im Hinblick auf die USA die rosarote Brille auf und denken an Hollywood oder das Silicon Valley. Dass es völlig vernachlässigte Gegenden gibt, übersehe man oft. Es sei denn, ein Hurrikan zieht über so eine Region und bläst die Holzhütten davon“, sagt der DAI-Direktor.

