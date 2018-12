Haus der Jugend: Baustart im Herbst

Heidelberg.Es ist die älteste Jugendfreizeiteinrichtung der Stadt – und dringend sanierungsbedürftig. Ein Neubau, für den Kosten in Höhe von 7,6 Millionen Euro veranschlagt werden, wird das alte Haus der Jugend an der Römerstraße 87 bald ersetzen. Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag grünes Licht gegeben. Das Büro Murr Architekten aus Dießen am Ammersee hat den Architektenwettbewerb gewonnen und einen Hybridbau aus Holz und Beton entworfen. Baustart soll im September 2019 sein.

Im Juli ist daher ein großes Abschiedsfest geplant. Für die Zeit des Neubaus ziehen die Gruppen in „Exilunterkünfte“ im gesamten Stadtgebiet. Voraussichtlich Ende Dezember 2020 soll der Neubau fertig sein. miro

