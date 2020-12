Haus-Fassade gerät in Brand

Heidelberg.Die Fassade eines Hauses in der Pleikartsförster Straße ist am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Kurz nach 4 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über das Feuer informiert, die sofort die Rettungskräfte verständigte. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Weshalb das Feuer entstand, ist bislang noch unbekannt, ebenso der entstandene Sachschaden. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020