Haushalte ohne Strom

Heidelberg.Die südlichen Heidelberger Stadtteile Rohrbach, Südstadt und Boxberg waren am Samstag von einem Stromausfall betroffen. Die Stadtwerke Heidelberg teilten am Wochenende mit, dass die Versorgung dort ab 17.01 Uhr unterbrochen war.

Auf dem Boxberg habe der Strom bereits ab 17.35 Uhr wieder funktioniert. In der Südstadt und Rohrbach mussten die betroffenen Bürger dagegen bis 20.30 Uhr warten. In wenigen Gebäuden in der Tulla- und der Englerstraße habe der Ausfall auch noch länger gedauert.

Auch Fernwärme betroffen

Ursache war den Stadtwerken zufolge eine technische Störung. Der Stromausfall habe auch die Fernwärmeversorgung außer Kraft gesetzt. Es sei zu leichten Engpässen bei Warmwasser und Heizung. Alle Fernwärmeanlagen seien aber am Samstagabend wieder im Betrieb gewesen. fab

