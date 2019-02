Heidelberg

Havarie auf Neckar: 25.000 Liter Wasser im Maschinenraum

Ein Gütermotorschiff ist am Dienstagvormittag nahe Heidelberg havariert. Etwa 25.000 Liter Wasser drangen in den Maschinenraum ein und vermischten sich mit Öl. Das Gemisch sei aber nicht in den Neckar geflossen.