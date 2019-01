Heidelberg: 15-Jährigem am Boden liegend ins Gesicht getreten

Heidelberg.Ein 15-jähriger Junge ist bei einer Schlägerei auf einer Geburtstagsfeier in einem Heidelberger Jugendzentrum am Freitagabend verletzt worden. Er wurde anschließend mit einer noch unbekannten Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine bislang unbekannte Gruppe soll die Feier eines 16-Jährigen in der Römerstraße gegen 23.30 Uhr gestört haben, wobei es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam.

Als die Situation eskalierte, rief ein Betreuer die Polizei zu Hilfe. Eine Person der Gruppierung soll den 15-Jährigen, bereits am Boden liegenden Jungen trotzdem noch ins Gesicht getreten haben. Nach dem Angriff flüchtete die Gruppe noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung der Haltestelle Südstadt/Weststadt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert. Ob diese etwas mit der Auseinandersetzung zu tun haben, ist laut Polizei bislang unklar.

Der Angreifer, der den 15-Jährigen getreten hat, soll ungefähr 17 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll kurze, zum Teil die Stirn verdeckende schwarze Haare und hohe Wangenknochen gehabt haben. Er trug einen Parka mit Pelzkragen und war vermutlich arabischer Abstammung, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 zu melden.