Heidelberg: 82-Jährige wenige Wochen nach Raubüberfall verstorben

Eine 82-Jährige ist wenige Wochen nach einem auf sie verübten Raubüberfall verstorben. Die Frau wurde bei dem Überfall in der Heidelberger Weststadt schwer verletzt und starb am Mittwoch, 11. Juli, in einem Seniorenheim.

Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag mitteilte, wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und dem späteren Tod des Opfers vorliegt. Die Leiche wurde beschlagnahmt und soll nun beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg obduziert werden.

Ein bislang unbekannter Mann hatte die Seniorin am Nachmittag des 28. Mai in der Heidelberger Kaiserstraße umgestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau so schwer an der Schulter, dass sie in eine Klinik gebracht und operiert werden musste.