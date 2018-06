Heidelberg: Auto bleibt an Abhang hängen - aufwendige Rettung

Anzeige

Heidelberg.Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug in Heidelberg-Ziegelhausen einen Zaun durchbrochen und ist im abschüssigen Gelände auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen gekommen. Zwischendrin streifte es einen Baum und eine Gartenhütte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Vorfall in der Schönauer Straße leicht verletzt.

Die beiden Insassen und ihr Hund konnten sich nicht selbst aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr musste dazu das Dach abnehmen. Beide erlitten neben einem Schock leichtere Verletzungen. Vermutlich hatte der Fahrer an dem Automatikfahrzeug das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.