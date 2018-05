Heidelberg: Autofahrer prallt gegen Verkehrsinsel und überschlägt sich mehrfach

Anzeige

Heidelberg.Weil sich sein Auto überschlug, ist ein 23 Jahre alter Autofahrer in Heidelberg am Rücken verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel geprallt, teilte die Polizei am Montag in Mannheim mit. Das Fahrzeug habe dort gegen 1.30 Uhr eine Ampel aus der Verankerung gerissen und sich mehrfach überschlagen. Der Grund für den Unfall war demnach ein Bedienfehler.

Vor der Fahrt habe der 23-Jährige den Sitz einstellen wollen, der jedoch nicht eingerastet sei, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei erst während der Fahrt passiert, weshalb der Mann mit seinem Knie gegen das Lenkrad gestoßen sein. Der Fahrer wurde mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Die Römerstraße war in Höhe der Unfallstelle etwa drei Stunden gesperrt.