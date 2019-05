Heidelberg: Betrugsmasche - gefälschte Vermieterschreiben im Umlauf

Heidelberg.Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versenden seit vermutlich dem 13. Mai mehrere gefälschte Briefe an Mieter von Wohnungen, hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern in Heidelberg.

Wie die Polizei mitteilte, sollen die Briefe den Anschein erwecken, vom Vermieter zu stammen. Die Mieter werden aufgefordert, ihren Dauerauftrag für die Mietzahlungen auf ein anderes Konto umzuändern. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, mit der die Täter versuchen, an die Miete der Angeschriebenen zu gelangen.

Bislang wurden vier solcher Fälle angezeigt, in denen den Anweisungen allerdings nicht nachgekommen wurde, weshalb der Betrug nicht glückte.

Die Ermittler der Abteilung unbare Zahlungsmittel (UbZ)/ Cybercrime des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun nach weiteren Geschädigten, die solche Briefe erhalten haben. Sie werden gebeten, sich unter 06221/99 1700. Außerdem bittet die Polizei darum, die erhaltenen Briefe und Umschläge – sofern noch vorhanden – aufzubewahren und "spurenschonend" zu behandeln.

Weiterhin raten die Beamten Mietern in solchen Fällen zu folgendem Verhalten:

Prüfen Sie genau, ob die Briefe wirklich vom Vermieter stammen. Wenn Sie unangekündigt zur Umstellung von Daueraufträgen aufgefordert werden, rufen Sie Ihren Vermieter unter der Nummer an, die Ihnen bekannt ist. Verwenden Sie nicht die Telefonnummer, die in den Schreiben als Kontaktmöglichkeit angegeben ist. Melden Sie verdächtige Schreiben der Polizei.