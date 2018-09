Heidelberg: Betrunkene Beifahrerin greift ins Lenkrad - Frontalzusammenstoß

Heidelberg.Eine betrunkene Beifahrerin hat am Sonntagmorgen einem Autofahrer vermutlich ins Lenkrad gegriffen und dadurch einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein BMW, der in Fahrtrichtung Leimen unterwegs war, gegen 7.30 Uhr in Höhe der Abfahrt Boxberg auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Opel zusammen.

Der Fahrer des Opels wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die B3 war in Folge des Unfalls am Sonntagmorgen in Richtung Heidelberg voll gesperrt. An beiden Wagen entstand ein Totalschaden.