Heidelberg: Brand in Gaststätte -  Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Heidelberg.Die Ursache des Brandes in einer Gaststätte in der Heidelberger Altstadt am Mittwochmorgen ist eine nicht komplett ausgedrückte Zigarettenkippe. Wie die Polizei mitteilte, wird nun gegen eine 28-jährige Frau wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Feuer war gegen 1 Uhr am frühen Mittwochmorgen in einer Gaststätte am Heidelberger Marktplatz ausgebrochen.

Zahlreiche Bewohner wurden evakuiert (wir berichteten). Zwei Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar alle anderen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro.