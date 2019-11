Heidelberg: Drei Kinder bei schwerem Unfall verletzt

Heidelberg.Bei einem schweren Unfall auf der L 598 in Heidelberg sind am Samstagmorgen fünf Personen darunter drei Kinder verletzte worden. Wie ein Mitarbeiter dieser Zeitung mitteilte, stießen die zwei Autofahrer auf der L 598 bei Kirchheim frontal zusammen. Dabei wurden fünf Personen, darunter drei Kinder im Alter von zwei, sieben und neun Jahren verletzt. Eine der erwachsenen Verletzten wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Krankenwagen brachten die vier anderen Verletzten in Kliniken.

An den Autos entstand ein hoher Schaden. Die Straße war zunächst voll gesperrt. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Nähere Informationen wie Unfallursache und Höhe des Sachschadens waren am Samstagmittag noch nicht bekannt (Stand 13 Uhr).