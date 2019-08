Heidelberg ebnet den Weg

Radfahren ist das eine – Parkplätze zu finden das andere: In Heidelberg nutzen besonders viele Menschen das umweltfreundliche Verkehrsmittel. Mehr als ein Viertel aller Wege innerhalb der Stadt legen die Heidelberger mit dem Rad zurück. Das hat die Erhebung „Mobilität in Deutschland“ im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums im vergangenen Jahr ergeben. Sogar 65 Prozent aller Studierenden nutzen laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung das Fahrrad als bevorzugtes Fortbewegungsmittel. Dazu kommen viele Pendler. Und die möchten ihr Rad besonders gern am Hauptbahnhof abstellen.

Rund 1600 Rad-Abstellplätze gibt es nach Angaben einer Sprecherin der Stadt im Moment rings um den Heidelberger Hauptbahnhof. Die Zweiradfreunde müssen den Platz bei wechselnden Baustellenformationen erreichen. In der Planung sind auf beiden Bahnhofsseiten Abstellflächen für zusammen fast 3000 Räder: 1000 Plätze im nördlichen Bereich und 1900 im Süden.

Hier, unter dem künftigen Europaplatz und vor dem entstehenden Kongresszentrum, können Radfahrer mittelfristig eine Tiefgarage ansteuern, in der außerdem 750 Autos Platz haben.

Im Süden des Hauptbahnhofes entstehen zudem neue Radwegeverbindungen, die es den Pendlern leichter machen, zu ihrem Ziel zu kommen: Im Herbst soll Baustart sein für eine kombinierte Rad- und Fußwegbrücke über die Bahngleise. Die Brücke verbindet die Bahnstadt mit der Gneisenaustraße. 8000 bis 10 000 Radfahrer werden diese Querung nach Schätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) täglich nutzen.

In einem nächsten Planungsschritt soll dieser Überweg über den Neckar bis ins Neuenheimer Feld verlängert werden. Das soll das Rad noch attraktiver für Pendler machen.

