Heidelberg erneut eine der Besten bei der digitalen Entwicklung

Heidelberg.Heidelberg zählt erneut zu den besten deutschen Städten bei der digitalen Entwicklung: Das ist das Ergebnis des neuen Smart City Index, den der Digitalverband Bitkom am Donnerstag, 8. Oktober 2020, vorgestellt hat. Darüber informierte die Stadt Heidelberg am Donnerstag. Sie belegt mit 65,7 von maximal möglichen 100 Punkten in der Gesamtwertung den zehnten Platz. Im Themenbereich Energie und Umwelt erreicht Heidelberg den ersten Platz und überzeugt außerdem in den Bereichen Verwaltung sowie Gesellschaft. Bitkom hat für sein Digital-Ranking alle 81 deutschen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern detailliert untersucht und ausgewertet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020