Heidelberg geht in Berufung

Heidelberg.Unter der Woche müssen Kneipen in der östlichen Altstadt ab sofort um ein Uhr schließen, am Wochenende um vier Uhr: Mit 22 zu 20 Stimmen bei fünf Enthaltungen hat der Heidelberger Gemeinderat am Donnerstag neue Sperrzeiten beschlossen. Derzeit müssen Kneipiers sonntags bis donnerstags um 1 Uhr ihre Gäste nach Hause schicken. Von Donnerstag auf Freitag ist die Party um 3 Uhr zu Ende. In den Nächten zum Samstag und Sonntag beginnt die Sperrzeit um 4 Uhr. Damit entfällt bei der neuen Regelung nur der „studentische Donnerstag“.

Unabhängig von den neuen Kneipenöffnungszeiten will man gegen das Sperrzeiten-Urteil des Karlsruher Verwaltungsgerichts vorgehen. Die Stadtverwaltung hatte den Vorschlag „eins plus drei“ kurz vor der Sitzung eingebracht, der keine Mehrheit fand. Von der CDU kam der Antrag, dem schließlich zugestimmt wurde. Die Stadt hat bereits vorsorglich Berufung angestrengt, um die nötigen Fristen zu wahren. In ihrer ersten Sitzung nach der Neuwahl betonten die Mitglieder des Gemeinderats, dass Heidelberg als junge Stadt eine lebendige Kneipenkultur brauche. Vor Beginn der Sitzung demonstrierten unter anderem Mitglieder der Jungen Union und Jusos für längere Kneipenöffnungszeiten.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte im August zugunsten lärmgeplagter Anwohner Schließzeiten für die Gastronomie in dem Ausgehviertel ab 24 Uhr unter der Woche und ab 2.30 Uhr von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag festgelegt. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019