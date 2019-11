Heidelberg gilt als Vorbild

Heidelberg.Heidelberg ist ein Vorbild für Nachhaltigkeit: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie die Deutsche UNESCO-Kommission haben die Stadt aktuell in Berlin zum fünften Mal als Modell-Kommune im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet. Von drei möglichen Auszeichnungsstufen hat Heidelberg erneut die höchste erreicht. Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem so: „Heidelberg leistet herausragende Arbeit zur strukturellen Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Deutschland. Auch die Öffnung der Verwaltung in die Stadtgesellschaft ist in Heidelberg beispielhaft.“ sal

