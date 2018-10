Heidelberg: Gruppe greift Polizisten an – mehrere Schlägereien am Wochenende

Heidelberg.Bei gleich drei Vorfällen ist es am Wochenende in der Heidelberger Altstadt zu Schlägereien gekommen, bei denen mehrere Personen verletzt worden sind. Einem Polizisten wurde ein Finger gebrochen, als eine größere Gruppe in der Kettengasse auf die Beamten losging.

In der Nacht auf Samstag wurde eine Streife der Bereitschaftspolizei, die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft mit dem Land in der Altstadt eingesetzt war, wegen einer Ruhestörung in die Kettengasse, Ecke Hauptstraße, gerufen. Dort stellten die Beamten kurz vor 3 Uhr eine Gruppe mit 15 bis 20 grölenden Personen fest. Die Beamten ermahnten die Personen zur Ruhe und sprachen Platzverweise aus. Laut Polizei wurde die Gruppe dadurch jedoch immer aggressiver, so dass die Polizisten Verstärkung rufen mussten: Insgesamt 20 Beamte, darunter eine Besatzung der Hundestaffel, eilten in die Altstadt. Dennoch hätten die Polizisten nur mit Mühe die Personalien der aggressiven Personen feststellen können, einige weigerten sich laut Polizeibericht.

Eine 28-jährige Frau soll schließlich nach dem Polizeihund und dessen Hundeführer getreten haben, andere Personen aus der Gruppe sollen drohend auf die Beamten zugegangen sein und nach ihnen geschlagen und getreten sowie sie beleidigt haben. Rund 20 umstehende Passanten sollen sich dabei lautstark mit den Aggressoren solidarisiert haben.

Erst durch den Einsatz von Pfefferspray hätten die Beamten die Lage in den Griff bekommen können, hieß es. Ein Beamter wurde bei den Auseinandersetzungen verletzt und brach sich einen Finger.

Gegen sechs Personen - fünf Männer und eine Frau im Alter von 22 bis 28 Jahren – wurden Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzungen sowie Widerstands und Beleidigung, in einem Fall auch wegen Drogenverstoßes eingeleitet. Wegen ähnlicher Delikte sind die Personen laut Polizei bereits aktenkundig.

Gruppe schlägt 21-Jährigen

In der Nacht auf Sonntag geriet dann gegen 5 Uhr ein 21-Jähriger am Bismarckplatz mit einer mehrköpfigen Personengruppe in Streit und wurde mehrfach geschlagen. Laut hatte sich die Gruppe offenbar eingemischt, nachdem der 21-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, eine noch unbekannte Frau am Bismarckplatz angesprochen hatte.

Die Personengruppe hatte sich trotz zeitnahen Eintreffens der ersten Streife bereits entfernt. Der 21-Jährige wurde anschließend medizinisch versorgt. Zeugen, insbesondere die Frau, die von dem 21-Jährigen Mann am Bismarckplatz angesprochen wurde, sollen sich beim Polizeirevier HD-Mitte, Telefon 06221/99-1700 melden.

Streit vor Disco

Kurz darauf, gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen, sollen zwei 19 und 20 Jahre alte Brüder zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter nach dem Besuch einer Disco in der Hauptstraße, Höhe Theaterstraße, mit einem 20-jährigen Mann und zwei 19-jährigen Frauen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Dabei sollen der junge Mann und seine Begleiterinnen geschlagen und getreten worden sein, so die Mitteilung der Polizei.

Zeugen hatten die Beamten verständigt, die beide Verdächtige - die zunächst in Richtung Neckarstaden flüchten wollten - nach kurzer Verfolgung vorläufig festnahm. Dem unbekannten Begleiter gelang hingegen die Flucht.

Weshalb das Trio mit dem Mann und seinen Begleiterinnen, die laut Polizei stark alkoholisiert waren, in Streit geraten waren, ist bislang noch nicht bekannt. Um sie vor Ort zu medizinisch zu versorgen, wurde für eine der 19-Jährigen ein Rettungswagen verständigt. Die beiden Verdächtigen – nach Angaben der Polizei serbische Staatsbürger - wurden nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung und Erhebung von DNA-Proben wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in diesem dritten Fall dauern an.

Bereits zwei Vorfälle im August

Bereits Mitte August hat es in Heidelberg zwei Angriffe aus größeren Gruppen heraus gegeben, bei denen unter anderem ein 36-Jähriger schwer verletzt worden war, als ihm die Angreifer am Boden mehrfach gegen den Kopf traten. Die Polizei konnte inzwischen mehrere Verdächtige ermitteln. Bei dem zweiten Vorfall wurden ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Begleitung an der Neckarwiese bespuckt, geschlagen und mit einem Messer bedroht.