Heidelberg: Gruppe tritt auf am Boden liegenden Mann ein

Heidelberg.Kurz nacheinander haben Gruppen von Personen am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg Passanten angegriffen. Ein 36-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten gegen 1.45 Uhr in der Poststraße etwa sechs bis 15 Unbekannte auf den 36-jährigen Mann ein und verletzten diesen schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll mindestens ein Täter den 36-Jährigen am Boden liegend mehrfach von oben auf den Kopf getreten haben. Der Mann wurde mit schwersten Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus aufgenommen, Lebensgefahr besteht nicht.

In der Folge wurden offenbar zwei hinzukommende Unbeteiligte von einem 31-jährigen Bekannten des 36-jährigen Schwerstverletzten körperlich angegangen, da dieser dachte, dass sie zu den Tätern gehören. Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Ein Tatverdächtiger konnten wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt , osteuropäisches Aussehen, kräftige Statur, Vollbart, dunkelgrüner Pullover, lange Hose, schwarze Sportschuhe, schwarzer Sportbeutel, weiße Schirmmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 bei der Polizei zu melden.

Kurz zuvor hatte eine Gruppe aus 15 Personen am Neckarvorland einen 18-Jährigen und eine 17-Jährige angegriffen. Die beiden Jugendlichen waren gegen 1.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie von der Gruppe abgepasst wurden. Sie versperrte ihnen den Weg und fragte nach Betäubungsmitteln.

Ohne Vorwarnung schlug ein Unbekannter aus der Gruppe dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, während andere von hinten auf ihn einschlugen. Auch die 17-Jährige wurde getroffen und bespuckt. Plötzlich zog einer der Schläger ein Messer und bedrohte den 18-Jährigen, worauf dieser mit seiner Begleitung in Richtung Kiosk flüchtete. Drei der Schläger konnten folgendermaßen beschrieben werden: Der erste ist männlich, groß, dicklich und trug einen Bart. Der zweite trug ein weißes T-Shirt, eine weiße Mütze, schwarze Hose und Schuhe. Der Dritte hatte ein auffallend deformiertes Gesicht.