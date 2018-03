Anzeige

Heidelberg.Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag eine 47-jährige Joggerin angegriffen und schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 47-Jährige auf den zum Teil unbefestigten Leinpfad, entlang des Neckarkanals im Neuenheimer Feld, joggen. Unmittelbar am Neckarkanal traf sie auf eine männliche Person, die den Eindruck eines sich dehnenden Joggers vermittelte. Nachdem sie diese Person passiert und ihren Weg etwa 300 Meter fortgesetzt hatte, griff der Unbekannte sie gegen 12.50 Uhr auf dem Leinpfad, in Höhe der dortigen Hundeschule an.

Der Mann schlug sie gegen den Hinterkopf, worauf sie zu Boden fiel. Beim Versuch aufzustehen, erkannte die Joggerin den Sportler, welchen sie zuvor gesehen hatte. Dieser schlug weiter mit einem faustgroßen Stein auf den Kopf der 47-Jährigen ein. Die Frau setzte sich massiv gegen den Angriff zur Wehr, worauf der Unbekannte stadteinwärts auf dem Leinpfad, flüchtete.

Zwei Passantinnen kümmerten sich um die Joggerin und brachten sie ins Krankenhaus. Die 47-Jährige erlitt eine Kopfverletzung. Lebensgefahr bestand nicht.