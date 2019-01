Heidelberg: Mann mit Messer überfällt Sparkasse – Polizei sucht mit Großaufgebot

Heidelberg.Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagabend die Sparkassenfiliale im Heidelberger Stadtteil Rohrbach-Hasenleiser überfallen und ist mit Beute in unbekannter Höhe entkommen. Die Polizei leitete eine Großfahndung im Süden der Stadt ein, konnte den Täter aber zunächst nicht finden. Nach Angaben der Beamten betrat der Mann gegen 17.30 Uhr die Bank in Straße Kolbenzeil. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: rund 1,75 bis 1,80 Meter groß, weiße Hautfarbe, dunkel bekleidet mit schwarzem Schal und grauem Kapuzenpulli sowie schwarzem Rucksack. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

Zeugen werden gebeten, sich über den Polizeinotruf 110, beim Polizeirevier HD-Süd, Telefon 06221/3418-0 oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 zu melden.