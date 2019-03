Heidelberg: Mann stirbt nach Auffahrunfall an Herzinfarkt

Heidelberg.Nach einem Auffahrunfall im Heidelberger Stadtteil Schlierbach ist am Dienstagmorgen ein 55-jähriger Mann an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw auf der Schlierbacher Landstraße auf das Auto des Mannes auf. Er hatte zuvor in Höhe des Hausackerwegs an einer roten Ampel abgebremst. Daraufhin fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw auf das Auto der Frau auf und schob dieses erneut auf das Auto des 55-Jährigen.

Nach den Zusammenstößen stieg der 55-jährige Fahrer aus dem Fahrzeug aus und brach bewusstlos zusammen. Nach Erstversorgung durch zwei Ersthelfer und den Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er in der kardiologischen Intensivstation aufgenommen wurde. Hier verstarb er wenig später an den Folgen eines schweren Herzinfarkts.

Die drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte um die Unfallstelle geleitet. (dls/pol)