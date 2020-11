Heidelberg: Maskenlos durch die Nacht

„Heute und morgen noch mal richtig feiern!“ - in der Facebook-Gruppe „Heidelbergs Partys“ bringt ein Nutzer mit einem fröhlichen Emoji das zum Ausdruck, was viele der Gruppenmitglieder wohl ebenfalls vorhaben: Vor dem zweiten Lockdown noch einmal das Nachtleben der Universitätsstadt in vollen Zügen genießen. Ein letztes Hurra vor der nächtlichen Stille im November. Auch die Polizei rechnet am

...