Heidelberg.Nach dem Angriff einer Gruppe junger Männer Mitte August in Heidelberg, bei dem einem 36-Jährigen mehrfach gegen den Kopf getreten worden ist, hat die Polizei am Mittwoch einen 17- und einen 20-Jährigen festgenommen. Wie die Behörden am Donnerstagnachmittag mitteilten, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den jüngeren deutsch-türkischen Staatsangehörigen und den älteren türkischen Staatsangehörigen.

Wie die Polizei mitteilte, soll der 36-Jährige am 19. August gegen 1.45 Uhr zunächst vor einem Schnellrestaurant in der Rohrbacher Straße in Heidelberg mit dem 17-Jährigen und einem weiteren Mann eine verbale Auseinandersetzung geführt haben. Nachdem sich das spätere Opfer und sein Begleiter von dem Schnellrestaurant entfernt hatten, sollen die 17 und 20 Jahre alten Beschuldigten und zahlreiche weitere Begleiter die Verfolgung aufgenommen haben. In Höhe der Poststraße 4-5 erreichten sie den 36-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen der 17-Jährige und der 20-Jährige sowie möglicherweise noch weitere Männer auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben, der daraufhin zu Boden ging. „Danach soll zumindest der 17-Jährige zielgerichtet und mit stampfenden Bewegungen gegen den Kopf des 36-Jährigen getreten haben“, heißt es in der Mitteilung der Ermittlungsbehörden.

Zudem steht der 20-jährige Beschuldigte demnach im dringenden Verdacht, ebenfalls gegen den Kopf des 36-Jährigen getreten zu haben. „Die dringend Tatverdächtigen sollen hierbei in Kauf genommen haben, dass ihr Opfer durch die Tritte multiple Frakturen im Gesichtsbereich erleidet und durch die Kopftritte tödlich hätte verletzt werden können“, so die Staatsanwaltschaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen flüchteten die Tatverdächtigen, da andere Personen dem 36-Jährigen zu Hilfe eilten. Der schwer verletzte Mann, bei dem zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde nach der Tat mit multiplen Frakturen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich laut Behörden derzeit „auf dem Weg der Genesung“.

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und die Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera des Schnellrestaurants führten auf die Spur des 17- und 20-Jährigen sowie weiterer vier verdächtiger Männer, so die Ermittler. Bei den weiteren Verdächtigen handelt sich demnach um zwei 16-jährige Jugendliche sowie einen 18-jährigen und einen 20-jährigen Heranwachsenden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Der Vorfall Mitte August hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt - auch, weil es kurz zuvor zu einem weiteren Angriff durch eine Gruppe in der Heidelberger Innenstadt gekommen war. Dabei wurden ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Begleitung an der Neckarwiese bespuckt, geschlagen und mit einem Messer bedroht worden. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten schloss die Polizei jedoch aus. Einen Ermittlungserfolg konnten die Behörden in dem zweiten Fall bislang noch nicht erzielen.

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte sich angesichts der zwei Gewaltvorfälle an einem Wochenende bestürzt gezeigt. In einer Mitteilung der Stadt wünschte er den Opfern kurz nach den Taten eine schnelle Genesung. Zudem betonte er: „Ein derart gewalttätiges Auftreten einer oder mehrerer Gruppen mitten in unserer Stadt darf sich nicht wiederholen.“ Er habe bereits mit dem Polizeipräsidenten telefoniert. Beide seien sich einig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung unter solchen Vorfällen besonders leide.