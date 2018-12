Heidelberg: Neuer Erinnerungsgarten der Kulturen

Heidelberg.Wer von der Rohrbacher Straße den Bergfriedhof betritt und gleich links abbiegt, dem eröffnet sich der Blick auf individuell gestaltete und teils eher nachlässig gepflegte Grabstätten. Ihre Anordnung in langen Reihen wie mit dem Lineal gezogen ist zweckmäßig, wirkt aber nicht sehr ansprechend. Das wird wenige hundert Meter weiter im „Erinnerungsgarten der Kulturen“ deutlich, den Oberbürgermeister Eckart Würzner eröffnete.

In dieser Form deutschlandweit einmalig, besteht das Areal aus inselartigen, von roten, grauen und gelben Kantensteinen eingefassten Feldern, die sich um einen Bachlauf mit Springbrunnen gruppieren. Jedes Feld soll eine andere Kulturregion und deren Landschaftsbild repräsentieren - von den Alpen und dem Mittelmeer über den arabischen Raum bis nach Ostasien.

Vorgesehen sind 480 Grabstätten, die meisten für Urnenbeisetzungen. Wer sich für ein Grab im Erinnerungsgarten entscheidet, muss sich um dessen Aussehen nicht mehr kümmern, denn das Nutzungsrecht schließt eine Pflegevereinbarung ein, die den Friedhofsgärtnern alles Handwerkliche überlässt. Damit wollen das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg und die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, die den Erinnerungsgarten gemeinsam erarbeitet haben, den Angehörigen entgegenkommen. „Heute leben die Familien weit verstreut und wenn die Menschen am Grab zusammenkommen, sollen sie sich wohl fühlen“, sagte Alfons Seiterle, Vorsitzender der Genossenschaft.

Den Friedhofsgärtnern kam es darauf an, mit organischen Formen in der Wegführung, der Bepflanzung und Dekoration der Beete eine harmonische Atmosphäre zu schaffen. „Wir haben uns an japanischen Teegärten orientiert, die die Natur teilweise nachahmen“, erklärte Christof Hilligardt und zeigte dabei auf das asiatische Feld, auf dem hinter grauen Steinkegeln Bambus- und Rhododendronsträucher wuchsen.

Ein gelber Kiesweg windet sich um das Arrangement, in den später die Urnen eingesetzt werden sollen. Auf der Landesgartenschau 2015 in Mühlacker präsentierte der Friedhofsgärtner aus Pforzheim ein ähnliches Konzept, das er in den vergangenen zwei Jahren weiter ausarbeitete. Er begrüße es, wenn sich verschiedene Kulturen auch auf dem Friedhof im Gedenken an ihre Toten begegneten, sagte Christof Hilligardt.

„Von diesem Angebot profitieren zum Beispiel gemischtreligiöse Ehen“, ergänzte er. Drei Mustergräber auf dem orientalischen Feld, mit Grabsteinen in Zapfenform und einer Ausrichtung mit einer Blickrichtung der Toten nach Mekka veranschaulichten dies. Eine Kundin aus Istanbul habe ihn bei der Gestaltung beraten, erzählte Hilligardt.

Auch persönliche Vorlieben könnten die Wahl einer Ruhestätte im Erinnerungsgarten beeinflussen, etwa wenn der Verstorbene als passionierter Bergsteiger zwischen alpinen Pflanzen wie der Latschenkiefer liegen soll. „Für dieses Feld gibt es bereits Anfragen“, wusste Christof Hilligardt. Ähnlich setzten auch das mediterrane Feld mit Palmen und Olivenbäumen oder das provencialische mit Lavendelsträuchern eigene Akzente.

Eckart Würzner forderte, auf die Bedürfnisse nichtdeutscher oder nichtchristlicher Angehöriger in Bestattungsfragen einzugehen, um ein weltoffenes Zusammenleben zu fördern. Wolfgang Becker, Betriebsleiter der Friedhöfe, führte die Eröffnungsgäste anschließend mit einigen Kollegen über das Gelände, das unter grauem Himmel zwar noch kahl erschien, spätestens im nächsten Sommer aber eher einem Garten als einem traditionellen Friedhof gleichen dürfte.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 09.12.2018