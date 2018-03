Heidelberg: Pizzalieferdienst überfallen

Anzeige

Heidelberg.Drei Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Pizzalieferservice in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die maskierten Männer mit Messern und einer Pistole bewaffnet den Verkaufsraum und bedrohten den 45-jährigen Inhaber. Einer der drei durchsuchte mehrere Schubladen und entwendete die Geldbörse des Opfers. Aus der Kassenschublade wurde weiteres Bargeld entnommen. Die Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze und einen Schal um den Mund. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 30 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und einen schwarz-weißen Schal. Er war wie der erste Täter mit einem Messer bewaffnet. Der dritte Täter trug eine grüne Halloween Maske mit langem Mund, eine schwarze Jacke mit Kapuze und war mit einer silberfarbenen Pistole bewaffnet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. (pol/leh)