Heidelberg: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Heidelberg.Nach zwei Gewalttaten am Wochenende in der Heidelberger Innenstadt und an der Neckarwiese bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise. Am frühen Sonntagmorgen waren bei verschiedenen Angriffen ein 36-Jähriger, ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige zum Teil schwer verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, suchen die Polizisten im Fall des 36-Jährigen, der in der Innenstadt von mehreren Personen geschlagen wurde, nach zwei Verdächtigen. Beim Angriff in der Poststraße war der 36-Jährige schwer am Kopf und im Gesicht verletzt worden. Die Täter hatten auf ihn eingetreten, als er bereits am Boden lag. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Verdächtige trugen auffällige Kleidung

Einer der Angreifer sei zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und habe eine längere Nase. Wie die Polizei mitteilte, sei er eventuell arabischstämmig. Er hat lockige, etwa fünf Zentimeter lange Haare, die seitlich kurz rasiert gewesen seien. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein gelbes T-Shirt, eine dunkle Umhängetasche und eine silberne Halskette. Der andere sei ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und dick. Er trug einen kurzen Vollbart und ein Poloshirt mit breiten Querstreifen (rosa-grau-weiß). Nach Angaben der Polizei ist auch er eventuell arabischstämmig.

Außerdem sollen nach der Tat zwei kleinere Gruppen über den Parkplatz P1-Poststraße geflüchtet sein. Eine Person sei dabei beinahe mit einem parkenden dunklen Pkw kollidiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621/174 44 44 in Verbindung zu setzen.

17-Jährige bespuckt und auf den Hinterkopf geschlagen

Im Fall des 18-Jährigen und der 17-Jährigen, die an der Neckarwiese angegriffen wurden, sucht die Polizei ebenfalls nach mehreren Personen. Gegen 1.35 Uhr gingen der Mann, die Jugendliche und eine weitere Freundin an der Neckarwiese entlang, als ihnen eine Gruppe von acht Personen den Weg versperrte. Zunächst soll ein Mann den 18-Jährigen beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei soll er etwa 19 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte gebräunte Haut, ein unreines Gesicht und eine beigefarbene "verkehrt herum" getragene Mütze. Zudem trug er eine lange dunkle Hose und ein T-Shirt.

Das Trio ging weiter, wurde aber von mehreren Leuten verfolgt. Diese holten sie schließlich ein. Danach wurden sie von den Verfolgern bedrängt und herumgeschubst. Anschließend schlug einer der Verfolger dem 18-Jährigen mit der Faust auf den Kopf. Dieser soll zwischen 15 und 17 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine blasse Hautfarbe, sei schlank und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt mit blauen Ärmeln.

Danach wurde der 18-Jährige von einem anderen Täter getreten. Zwei aus der angreifenden Gruppe spuckten der 17-Jährigen ins Gesicht, bei einem handelte es sich wohl um den etwa 19-Jährigen mit "verkehrt herum" getragener Schirmmütze. Danach schlug ein bisher Unbekannter der 17-Jährigen auf den Hinterkopf.

Ein weiterer bislang unbekannter Täter soll die Jugendliche und den 18-Jährigen zudem mit einem Messer bedroht haben. Dieser ist laut Polizei etwa 24 Jahre alt, 1,90 Meter groß und dick. Laut Polizei soll er ein orientalisches Aussehen haben. Er trug zum Zeitpunkt der Tat einen Vollbart, eine schwarze Mütze und etwas "auffällig Rotes".

Sowohl die Jugendliche als auch der 18-Jährige wurden bei den Angriffen leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221 45690 in Verbindung zu setzen.

Kein Zusammenhang zwischen den beiden Taten

Einen Zusammenhang zwischen den Angriffen in der Poststraße und an der Neckarwiese schließt die Polizei derzeit aus. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich hier um zwei getrennte Vorfälle mit unterschiedlichen Tatbeteiligten“, teilten die Beamten mit.

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner hat sich angesichts der Gewalt am Wochenende in Heidelberg bestürzt gezeigt. In einer Mitteilung der Stadt wünschte er den Opfern eine schnelle Genesung. Zudem betonte er: „Ein derart gewalttätiges Auftreten einer oder mehrerer Gruppen mitten in unserer Stadt darf sich nicht wiederholen.“ Er habe bereits mit dem Polizeipräsidenten telefoniert. Beide seien sich einig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung unter solchen Vorfällen besonders leide. (pol/tge)