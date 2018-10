Heidelberg: Polizei fasst Drogendealer und gesuchte Personen

Heidelberg.Bei Kontrollen rund um den Heidelberger Hauptbahnhof hat die Polizei 14 von 15 Reisebussen beanstandet und 24 Päckchen mit unterschiedlichen Mengen an Rauschmitteln gefunden. Insgesamt habe es bei der Aktion am Donnerstag neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben, so die Beamten.

Nach der Kontrolle am Hauptbahnhof setzten Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal ihren Auftrag im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft in der Altstadt fort. Dabei wurden gegen 21.45 Uhr am Marktplatz zwei 23 und 30 Jahre alte Männer syrischer und marokkanischer Herkunft kontrolliert. Bei ihnen wurden 24 Verpackungseinheiten mit unterschiedlichen Mengen an Haschisch, Marihuana und Kokain aufgefunden und sichergestellt. Außerdem trugen sie laut Polizei Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich.

Beide Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Ihre Wohnungen in einer südhessischen Gemeinde wurden durchsucht. Nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen und der Entnahme von DNA-Proben wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern an.

Außerdem wurden bei der Schwerpunktaktion am Hauptbahnhof zehn Personen ermittelt, die von verschiedenen Behörden wegen unterschiedlicher Delikte zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Eine dieser Personen konnte laut den Beamten nur einen gefälschten bulgarischen Pass vorweisen. Insgesamt wurden am Donnserstag 15 Reisebusse und 240 Personen kontrolliert.

Wie die Beamten mitteilten, waren bei der Kontrolle der Reisebusse entweder die Lenkzeiten der Fahrer überschritten worden, diese nicht im Besitz eines Personenbeförderungsscheins gewesen. Andere Busse hätten technische Mängel aufgewiesen.

Im Bereich der Grünanlagen in der Kurfürsten-Anlage kontrollierten zeitgleich Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bereitschaftspolizei Bruchsal darüber hinaus zahlreiche Personen (wir berichteten). Ein Augenmerk lag dabei auf der Bekämpfung von Rauschmittel- und Diebstahlskriminalität sowie Ordnungsstörungen durch Obdachlose und Trinker in diesem Bereich.