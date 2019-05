Heidelberg: Prozess um Angriff in Poststraße - Angeklagte wollen aussagen

Vor dem Heidelberger Landgericht müssen sich acht junge Männer wegen eines brutalen Angriffs auf einen 36-Jährigen verantworten (Archivbild). © dpa

Heidelberg.Am ersten Verhandlungstag im Prozess um den brutalen Angriff auf einen 36-Jährigen in der Heidelberger Poststraße haben einige der acht Angeklagten im Alter von 17 bis 22 Jahren am Montag angekündigt, eine Aussage machen zu wollen. Die Einlassungen zu den Tatvorwürfen werden am Nachmittag am Heidelberger Landgericht erwartet. Die acht jungen Männer sollen in der Nacht des 20. August 2018 ihr Opfer lebensgefährlich verletzt haben. Nach den Ausführungen von Oberstaatsanwältin Anderson war es vor dem McDonalds in der Rohrbacher Straße zunächst zu einem Streit zwischen zwei der Angeschuldigten und dem Geschädigten und dessen Begleiter gekommen. In der Folge habe sich die Gruppe „im Bewusstsein ihrer Überzahl“ dazu entschlossen, das spätere Opfer körperlich zu attackieren.

Auf Höhe des Dean&David in der Poststraße sollen vier der Angeklagten den Mann zu Boden gebracht und ihm wuchtig gegen den Kopf getreten haben - „mit kickenden Bewegungen, stampfend von oben nach unten und aus vollem Lauf“, zählt Anderson auf. Weil die Angreifer tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen hätten, müssen sie sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Die vier weiteren Angeklagten sollen in wenigen Metern Abstand gestanden haben und durch ihre Anwesenheit und die Überzahl ihre Freunde ermutigt haben. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Das Versterben des Opfers sollen die Jugendlichen und Heranwachsenden „angesichts des deutlich hörbaren Brechens seiner Gesichtsknochen“ zumindest für möglich gehalten haben, so die Anklage. Als Passanten dem Schwerverletzten zur Hilfe kamen, seien die Angeklagten geflüchtet.

Am Montagvormittag haben sich die 17- bis 22-Jährigen zu ihren persönlichen Verhältnissen geäußert. Bei allen ist der Lebenslauf geprägt durch viele Schulabbrüche und -verweise sowie Aufenthalte in Heimen. Einige sind vorbestraft, bei allen spielten entweder Alkohol, Drogen oder beides schon früh eine Rolle.