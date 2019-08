Heidelberg: Rettungskräfte finden vermissten Mann im Neckar - Zustand unklar

Heidelberg.Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte am Sonntagabend im Neckar bei Heidelberg nach einem vermissten Mann gesucht. Feuerwehr und DLRG waren im Bereich der Neckarwiese auf der Neuenheimer Flussseite mit Booten und Tauchern im Einsatz. Nach Angaben der Polizei konnte der Vermisste schließlich geborgen werden, es habe sich um einen Badeunfall gehandelt. Fragen nach dem Gesundheitszustand des Mannes konnte die Polizei zunächst nicht beantworten.

„Zeugen haben uns eine Person gemeldet, die Hilfe braucht“, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Genauere Hintergründe zu dem Vorfall konnten die Beamten zunächst nicht nennen.

In der Region gab es am Sonntag eine weitere Suche in einem Gewässer: Im Niederwaldsee bei Zwingenberg (Bergstraße) ist am Sonntagnachmittag ein Mann ertrunken. Helfer von Feuerwehr und DLRG retteten den 26-Jährigen, der aber trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb.