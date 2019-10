Heidelberg sagt Klimanotstand den Kampf an

Heidelberg. Die Unistadt soll bis 2030 klimaneutral werden: Mit einem 18-Punkte-Aktionsplan möchte die Heidelberger Stadtverwaltung auf den Klimanotstand reagieren. Neubaugebiete sollen nur noch als „Plusenergie-Quartiere“ entstehen, im ÖPNV sollen die Fahrgastzahlen bis 2025 um zwanzig Prozent steigen und jedes Jahr sollen im Stadtgebiet 500 Bäume gepflanzt werden. Details hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag Pressevertretern erklärt. Am 21. November steht das Programm auf der Tagesordnung des Heidelberger Gemeinderats.

Die Stadt engagiert sich seit 30 Jahren für den Umweltschutz. Würzners Vorgängerin und einstige Chefin Beate Weber ist vor mehr als zwölf Jahren mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden, weil der Kohlendioxyd-Ausstoß der städtischen Gebäude binnen weniger Jahre von 39 000 auf 25 400 Tonnen reduziert wurde. Seit 1987 sei der Pro-Kopf-Verbrauch von CO2 um etwa 30 Prozent verringert worden - trotz steigender Einwohnerzahlen. „Aber das reicht nicht“, formuliert Würzner. Im Mai hat die Stadt daher als eine der ersten im Land den Klimanotstand ausgerufen.

Laut ifeu-Institut sind die CO2-Emissionen in der Stadt zwischen 1987 und 2017 um 13 Prozent zurückgegangen.

„Wir brauchen die Unterstützung der großen Arbeitgeber in der Stadt, vor allem der Universität und der Forschungseinrichtungen“, betont Würzner. „Und wir benötigen die Bereitschaft aller Gruppierungen, die öffentliche Infrastruktur auszubauen.“ Es gehe beispielsweise nicht an, dass große Arbeitgeber wie etwa das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ihren Mitarbeitern kein Jobticket anböten. „Es reicht nicht aus, über den Ausstieg nachzudenken“, formuliert Würzner, „wir müssen auch schauen, wo wir einsteigen können“, fordert er. Die Absage von Kohle und Atomstrom sei erfolgt, nun müsse geprüft werden, welche regenerative Energiequellen „sprudeln“ könnten. Apropos: Alle Wasserkraftpotenziale im Stadtgebiet seien ausgeschöpft - aber warum sich nicht in solche Projekte in anderen Regionen einkaufen? Städtische Gebäude wie Sporthallen und Kindergärten seien weitgehend mit Solardächern versorgt, wir brauchen andere Partner, ergänzt Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht. Da Geothermie noch viele Unwägbarkeiten mit sich bringe, müsse auch in Richtung Windenergie geschaut werden, geht Würzner auf das Thema „Verspargelung“ der Landschaft ein: Einer der 18 Punkte des Plans besagt, dass jedes Neubaugebiet ein „Plusenergie-Quartier“ werden muss. Man müsse neu über Bauvorschriften für Windkrafträder „nachdenken“: „1000 Meter Abstand sind sehr weit gefasst.“ Im Süden des neuen Stadtteils Patrick Henry Village etwa könnte sich Würzner eine Windkraftanlage vorstellen. Um die Akzeptanz zu vergrößern. sollten die Bewohner beteiligt werden.

Es gibt keinen größeren CO2-Speicher als einen ausgewachsenen Baum, betont Forstamtsleiter Ernst Baader. Die beiden trockenen und heißen Jahre haben 380 Bäume so geschwächt, dass sie eingingen. Nun sollen bis 2025 insgesamt 3000 Bäume gepflanzt werden - ein „Klimawäldchen“ in jedem Stadtteil eines.

