Heidelberg: Schwerer Unfall in Rohrbach - Eine Person eingeklemmt

Heidelberg.Bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der B3 in Heidelberg Rohrbach sind mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Person eingeklemmt. Nach Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung geriet ein BMW, der in Fahrtrichtung Leimen unterwegs war, gegen 7.30 aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt Boxberg auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Opel zusammen. Der Fahrer des Opels wurde dadurch eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Die B3 war in Folge des Unfalls am Sonntagmorgen in Richtung Heidelberg voll gesperrt.