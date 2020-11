Heidelberg setzt auf bunte Plakate und einfache Sprache

Heidelberg.„Wir erleben auch in Heidelberg einen sehr deutlichen Anstieg von Corona-Infektion, die lokale 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 140.“ – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner macht zu Beginn des Pressegesprächs im Kulturzentrum „Dezernat#16“ deutlich, dass er die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen in der Universitätsstadt sehr kritisch betrachtet: „Wenn die Fallzahlen weiterhin so steigen wie in den letzten Wochen, werden wir im Winter eine Überlastung der Krankenhäuser und der Intensivbetten haben.“

Aufgrund der angespannten Situation wolle man nun neue Wege gehen, um in der Bevölkerung Akzeptanz wie auch Bewusstsein für Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Das Regulativ gesetzlicher Vorgaben solle dabei durch Engagement und Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger ergänzt werden.

Auch deshalb initiiere die Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit Akteuren der Kreativwirtschaft die Aktion „Zeig’s uns!“ – eine Kampagne, die einfache und effektive Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in die Öffentlichkeit tragen soll.

Geschehen soll dies unter anderem durch Plakate, die von Vereinen oder Schulen selbst gestaltet werden können. Diese sollen inhaltlich vor allem die so genannten AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – thematisieren und in den nächsten Wochen massiv im Stadtbild präsent sein. Damit wolle man „neue Kommunikationsformen im öffentlichen Raum nutzen“, wie Pascal Baumgärtner erläutert.

Bewusste Graswurzel-Methode

Baumgärtner ist der kreative Kopf der Kampagne und als Leiter des Metropolink-Festivals in Heidelberg nicht nur Kulturschaffenden ein Begriff. Statt eines erhobenen Zeigefingers möchte man den Menschen mit Zuversicht und Optimismus begegnen – beispielsweise indem man ihnen in den sozialen Medien die Möglichkeit gebe, über ihre Wünsche und Pläne für die Zeit nach der Pandemie zu sprechen. „Damit setzen wir dem derzeit oft negativen Weltgeschehen positive Nachrichten entgegen.“, so der 38-jährige.

Auch Würzner sieht in der Kampagne gewissermaßen eine Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen. Er selbst sei „geschockt“ gewesen angesichts der Bilder aus Leipzig, wo am vergangenen Samstag knapp 20 000 Menschen gegen die Corona-Verordnungen demonstriert hatten – weitestgehend ohne Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

Vor diesem Hintergrund sei die Kampagne auch als eine „Mobilisierung für mehr Rücksicht und Solidarität“ zu verstehen, bei der Themen wie „Vernunft“ und „Zuversicht“ im Mittelpunkt stünden, so der Oberbürgermeister. Auch deshalb habe man sich bei der Konzeption der Kampagne bewusst an einer Graswurzel-Methode orientiert: „Es ist eine Kampagne von allen für alle.“

Akzeptanz noch „sehr hoch“

Um möglichst viele Bevölkerungsschichten anzusprechen, setzt die Kampagne auf eine betont einfache Sprache. Viele Plakatmotive sind im Comic-Stil gehalten und werden durch Sprechblasen ergänzt. Mit Besuchen in Heidelberger Schulen und Aktionen in den sozialen Medien wolle man in den nächsten Tagen und Wochen „die Mitmach-Kampagne so richtig ins Rollen bringen“, ergänzt Markus Fuchs, dessen Agentur KontextKommunikation für Design und Gestaltung des Kampagnenmaterials verantwortlich zeichnet.

Die Akzeptanz der Heidelbergerinnen und Heidelberger für die Corona-Schutzmaßnahmen schätze er momentan noch als „sehr hoch“ ein, erläutert Bürgermeister Würzner auf Nachfrage.

In anderen Städten gestalte sich diese Situation deutlich problematischer. Gleichwohl müsse man alles dafür tun, diesen Zuspruch aufrecht zu erhalten. Dass dies zunehmend schwieriger wird, je länger die Corona-Verordnungen aufrechterhalten werden, weiß auch Pascal Baumgärtner: „Wir möchten auch mit Kritikern in Kontakt treten. Wie man allerdings Menschen erreicht, die sämtliche Regeln komplett ablehnen – damit bin ich leider auch überfragt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.11.2020