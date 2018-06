Heidelberg: Studentinnen in Wohnheim sexuell belästigt - Polizei fasst Verdächtigen

Anzeige

Die Kriminaltechnik konnte im Zimmer der 27-Jährigen später Spuren sicherstellen. Die Auswertung beim Landeskriminalamt in Stuttgart habe nun ergeben, dass es sich bei dem "Spurenträger" um einen 18-jährigen Montenegriner handele, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sitzt bereits wegen einer anderen Tat in Untersuchungshaft.

So soll er am Morgen des 14. Mai kurz nach 2 Uhr im Heidelberger Hauptbahnhof vor einer 21-jährigen Frau onaniert haben. Kurze Zeit später war der Verdächtige von der Polizei festgenommen worden. Noch am selben Tag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Um wen es sich bei der zweiten Person handelte, mit der der 18-Jährige das Zimmer der 27-Jährigen betreten hatte und wer von beiden der Unbekannte im Zimmer der 22-Jährigen war, sei nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, heißt es in der Mitteilung.