Heidelberg: Taxi erfasst Fußgänger

Ein Taxi hat am frühen Sonntagmorgen einen Fußgänger in Heidelberg erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 35-jährige Taxifahrer gegen 4.50 Uhr auf der B37 am Ortseingang von Heidelberg unterwegs. Als er auf der rechten Spur stadteinwärts fuhr, überquerte ein 30-jähriger Fußgänger von links kommend die Fahrbahn. Das Taxi erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt, seine zwei Insassen blieben unverletzt. Die B37 musste kurzzeitig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme kam es nicht. Unklar ist, wieso der Mann die Fahrbahn direkt vor dem Taxi überquerte. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei aufgenommen. (pol/onja)